Karneval : Wittlicher und Dreiser Narren sind bereit für die Session

Es kann gefeiert werden! Nachdem der Vorverkauf für die Kappensitzungen in Wittlich zäh angelaufen waren, ist jetzt klar: Sitzungen und Umzug finden statt. Und auch in Dreis (hier ein Foto von 2020) gibt es einen Umzug, wenn auch ohne Prinz. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich/Dreis Während in Wittlich die Fastnachtsveranstaltungen auf der Kippe standen, weil der Vorverkauf der Karten für die Sitzungen sehr schleppend lief, hat man in Dreis die Session ganz normal geplant. Man rechnet aber mit weniger Wagen beim Umzug.

Von Christina Bents

Großes Aufatmen bei den Wittlicher Fastnachtsfans. Es hat von Seiten des Karnevalsvereins Narrenzunft Rot-Weiß Wittlich Entwarnung gegeben: Kappensitzung und Umzug können stattfinden. Zum Jahreswechsel hatte der Verein Alarm geschlagen, weil er dringend Unterstützung brauchte, so die Schriftführerin Konstanze Petry.

Gehakt hat es beim Kartenvorverkauf, weswegen die Finanzierung des gesamten Wittlicher Karnevals auf wackligen Beinen stand. Gerade einmal ein Drittel der Karten war damals verkauft. Um die laufenden Kosten für die Sitzungen bezahlen und planen zu können, ist der Vorverkauf für den Verein sehr wichtig. Zudem wird der Umzug durch die Sitzungen querfinanziert, denn der Verein hat nicht, wie andere Karnevalsvereine, Einnahmen aus zentralen Partys nach dem Umzug.

Das Blatt hat sich für die Narren gewendet

Hätte sich die Vorverkaufssituation nicht geändert, wäre es wahrscheinlich zu einem Ausfall der drei Sitzungen und des Umzugs gekommen. Inzwischen hat sich die Situation geändert, und der Verein hat auf seiner Internetseite erklärt, dass alle Veranstaltungen stattfinden können und die zweite Sitzung am 11. Februar sogar schon ausverkauft sei. Dazu sagt Günnes Eller, erster Vorsitzender: „Wir sind natürlich sehr erleichtert, dass der Kartenvorverkauf jetzt so ist, dass wir die Veranstaltungen planen können.“

Weiter erklärt er: „Die Jugendlichen in unserem Verein engagieren sich nicht nur sehr auf der Bühne, sondern sie haben daran mitgewirkt, dass der Kartenverkauf gestiegen ist. Ich rechne damit, dass sich das Publikum dadurch in diesem Jahr verjüngt.“ Das Programm zusammenzustellen, sei durch die jungen Leute, die auf die Bühne wollen, kein Problem gewesen. „Die Qualität der Veranstaltungen hat durch die Corona-Pause nicht gelitten und sie können in bekannter Form über die Bühne gehen“, so Eller. Anmeldungen für den Umzug werden noch entgegengenommen.

Auch in Dreis wird Karneval wie gewohnt stattfinden

In Dreis wird die Fastnacht ebenfalls wie gewohnt stattfinden. Der Rosenmontagsumzug, zu dem in den vergangenen Jahren 40 Gruppen mit etwa 800 Teilnehmer gekommen waren, wird in diesem Jahr aber wohl kleiner ausfallen. Dazu sagt Jessica Klein, erste Vorsitzende des Vereins: „Ich gehe von weniger Wagen aus, weil es einfach immer schwieriger wird, Unterstellmöglichkeiten zu finden, wo die Wagen das Jahr über stehen können oder wo sie gebaut werden können. Dazu fehlt bei vielen die Zeit, denn einen Wagen zu bauen, ist sehr aufwendig.“

Die neuen Auflagen, die für die Absperrungen und die Betriebserlaubnis für die Wagen gilt, sieht sie für Dreis nicht als problematisch an. „Die Auflagen sind ja nicht neu und wir haben sie schon im Jahr 2020 umgesetzt. Wobei die Vorschriften für die Absperrungen nicht so einfach sind, denn sie müssen beweglich sein.“ Wichtig sei dem Verein aber, dass der Umzug stattfinde. „Wir waren jetzt zwei Jahre wegen Corona nicht auf den Straßen unterwegs und wenn wir jetzt nicht gehen, geht dieses Brauchtum im Ort vielleicht verloren“, so die Vorsitzende. „Auch wenn der Umzug kleiner sein sollte, wir gehen. Man muss man nach Corona einfach wieder anfangen und es auf sich zukommen lassen.“

Zwei kleine Änderungen wird es aber geben. Zum einen gibt es dieses Jahr keinen Prinzen, aber das gab es hin und wieder mal in den über vier Jahrzehnten, die der Verein existiert, und der Fastnachtssonntag wird deshalb nicht beim Prinzen zu Hause, sondern in der Halle gefeiert. „Einen kleinen Sonntags-Umzug mit Garden und Elferrat gibt es am Sonntag trotzdem“, so Jessica Klein.

Karten für die Sitzungen in Wittlich sind noch für den 4. und 18. Februar unter guennes.e@t-online.de zu haben. Für den Umzug kann man sich bei Zugleiter Thomas Rauen, Telefon 0173/9007749, melden.