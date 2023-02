Einer der größten Umzüge der Mittelmosel : Karnevalisten bevölkern Enkirchs Gassen

Feen und Fabelwesen waren in Enkirch wunderschön anzusehen. Foto: TV/Ursula Bartz

Enkirch Von der Safari in den Zirkus, aufs Piratenschiff oder ins Paradies der Weihnachtselfen: Solch fantastische Reisen erleben die Besucher des Enkircher Fastnachtsumzugs an nur einem Tag. Damit macht die Karnevalsgesellschaft einem der größten Umzüge an der Mittelmosel, wie sie hier dank der 40 Zugnummern wohl stolz sagen dürfen, alle Ehre.