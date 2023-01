Karneval : Wegen neuer Vorschriften: Graacher Nachtumzug muss ausfallen

Foto: Holger Teusch

Graach Zwar wurde der Umzug in Graach gemeldet und eine Genehmigung erteilt, aber die Karnevalisten können in diesem Jahr noch nicht alle Auflagen erfüllen. Deshalb fällt der beliebte Nachtumzug aus. Der erste Vorsitzende Mathias Meyer erklärt warum – und gibt Hoffnung für nächstes Jahr.

Die Pandemie ist so gut wie vorbei und Karnevalsumzüge sind wieder möglich: Deshalb war die Vorfreude groß, dass endlich wieder Straßenkarneval gefeiert wird. Auch vom beliebten Nachtumzug in Graach war die Rede und das Ordnungsamt in Bernkastel-Kues meldete, dass dieser genehmigt sei (wir berichteten). Allerdings wird er in diesem Jahr nicht stattfinden können - noch nicht.

„Wir werden in diesem Jahr auf keinen Fall einen Nachtumzug haben, da uns das nötige Knowhow und auch das Personal dafür fehlt“, sagt Mathias Meyer, Erster Vorsitzender des Karnevalsvereins Graacher Esel, dem TV gegenüber.

Nicht nur in Graach, sondern auch in weiteren Orten im gesamten Bundesland müssen Umzüge ausfallen. Hintergrund ist das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), das im vergangenen Jahr noch während der Pandemie verabschiedet wurde. Es sieht generell strengere Auflagen für öffentliche Veranstaltungen vor. Bei Großveranstaltungen werden zudem umfangreiche und detaillierte Sicherheitskonzepte verlangt.

Anforderungen an Vereine steigen durch das neue Gesetz

Viele kleinere Umzüge an der Mosel können dennoch stattfinden, allerdings sind die Anforderungen an einen Nachtumzug höher. „Wir müssen eine spezielle Beleuchtung aufstellen und in einem Bereich der Bundesstraße viele Tempo-30-Schilder aufstellen. Das ist alles sehr intensiv“, sagt Meyer.

Zudem müssten die Zufahrtstraßen mit Hindernissen ausgestattet werden, um potenzielle Attentäter daran zu hindern, in den Umzug hineinzufahren. Das sei zwar generell unproblematisch, da dafür zum Beispiel Wassercontainer, sogenannte IBCs oder auch schwere Fahrzeuge wie Traktoren verwendet werden können. Aber: Es müsse sich auch bei jedem Hindernis jemand aufhalten, der für den Fall, dass etwa ein Krankenwagen dringend durch diese Straße fahren muss, das Hindernis schnell beiseite fährt.

Meyer berichtet, dass er dafür mindestens fünf Leute abstellen müsste, die während des Umzuges vor Ort bleiben und die Zündschlüssel parat haben. „Das ist so personell nicht zu schaffen, deshalb habe ich schweren Herzens gesagt, dass der Umzug dieses Jahr ausfällt“, sagt er.

Neben den Herausforderungen des POG gibt es aber noch eine weitere Baustelle, an der sein Karnevalsverein arbeiten muss: Seit einigen Jahren schon müssen die Umzugswagen höheren Sicherheitsforderungen genügen: alle drei Elemente eines Umzugswagens, die Achse, die Zuggabel und der Aufbau müssen mit einem Typenschild versehen sein. Früher konnten auch ohne diese Typenschilder Sondergenehmigungen erteilt werden. Auch das binde Personal und verursache Kosten, erklärt Meyer. Deshalb sollen in diesem Jahr zuerst einmal die Umzugswagen erneuert und zugelassen werden. Damit habe der Verein zumindest die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen Wagen an Umzügen in anderen Orten zu beteiligen.