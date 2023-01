Karneval : Kein Umzug an Rosenmontag: Warum der Karneval in Hinzerath dieses Jahr anders aussieht

2017 führte der Kuckuckswagen die Narren bei der Fastnacht noch vom Bahnhof in den Ort. In diesem Jahr gibt es nur eine reduzierte Variante des Umzuges. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Hinzerath In Hinzerath findet der Umzug nicht mehr zum gewohnten Termin statt. Er wird auch anders aussehen als bisher. Eine andere Veranstaltung muss komplett entfallen.

Für viele Besucher war der Besuch des Hinzerather Fastnachtsumzugs an Rosenmontag ein Pflichttermin während des Karnevals. Neben zahlreichen Fußgruppen und Wagen aus dem Ort beteiligten sich immer auch viele Wagen aus benachbarten Dörfern an dem Umzug vom Bahnhof bis in die Ortsmitte, wo dieser in der Nähe des Feuerwehrhauses endete. Dann zog die Narrenschar weiter ins Hinzerather Bürgerhaus, wo die Fastnachter sich zum gemütlichen Nach-Zug-Treffen mit Tanz einfanden.

Hinzerath musste noch länger auf Karneval verzichten als andere Orte

Die Hinzerather litten nicht nur wie alle Fastnachter unter der Corona-Pandemie, sondern mussten schon vorher wegen des Neuausbaus der Hauptstraße und der Renovierung des Bürgerhauses zwei Jahre länger als andere Dörfer auf ihre gewohnte Fastnacht verzichten. In diesem Jahr sind die Widrigkeiten beendet und Fastnachtsbräuche wären möglich wie vor der Pandemie und den Bauarbeiten. Doch es kommt alles anders in dem Dorf, in dem sich die Narren mit „Hinzerath: Kuckuck“ begrüßen, sagt Meinhard Polok von der Vereinsgemeinschaft Hinzerath, die den Umzug ausrichtet. „Wir haben in Hinzerath keine Möglichkeiten mehr, Wagen zu bauen“, sagt er. Scheunen oder große Garagen, in denen dies bisher möglich gewesen ist, gebe es nicht mehr. Hinzu kämen die Kosten für den Wagenbau und für die Abnahme durch den TÜV.

Nur Fußgruppen ziehen durch den Ort