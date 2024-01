Alle Termine zu uns! Sitzungen, Umzüge, Partys: Schicken Sie uns Ihre Fastnachtstermine!

Sitzungen, Umzüge, Ordensfeste, Partys: Kaum sind Weihnachten und Silvester vorbei, starten bereits die ersten Kappensitzungen. In der fünften Jahreszeit wird wieder in der ganzen Region gefeiert. Sie oder Ihr Verein machen auch eine Veranstaltung? Dann sagen Sie es uns! Auch in der Volksfreund-Redaktion sind wir dabei zu planen, wie wir die Vielzahl der Veranstaltungen vor und an Karneval online und gedruckt darstellen können. Da dies ohne eine gute Zusammenarbeit mit den im Karneval Engagierten in der Region nicht zu schaffen ist, wollen wir den Närrinnen und Narren die Gelegenheit geben, uns ihre Veranstaltungen zu melden.