Fastnachtsmottos : Zirkuswelt und James Bond: So feiern die Jecken Karneval in Bernkastel-Wittlich

(red) Der Jugendschutzbeauftragte des Landkreises, Stephan Rother regt zusammen mit dem Arbeitskreis „Jugendschutz/Suchtprävention im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ die Karnevalsvereine und Veranstalter an, sich für eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Einhaltung des Jugendschutzes stark zu machen. Vereine und Veranstalter können mit der Teilnahme an der Aktion „Närrische Selbstverpflichtung“ ihre Zustimmung zum Jugendschutz bekräftigen. Sie sorgen dafür, dass kein Alkohol bei Veranstaltungen und Karnevalsumzügen an junge Menschen unter 16 abgegeben wird. Denn in der Karnevalszeit konsumierten Kinder und Jugendliche jedoch oft auch unerlaubt Alkohol. So gelangten Minderjährige beispielsweise bei Karnevalsumzügen leicht an Alkohol.

Eltern, Vereine, Veranstalter, Gewerbetreibende und generell alle Erwachsene sind aufgerufen, sich ihrer Verantwortung im Jugendschutz als Vorbild für Kinder und Jugendliche bewusst zu sein.

Einige Karnevalsvereine aus dem Landkreis beteiligen sich bereits an der Aktion „Jugendschutz im Karneval“. Sie haben ihre Willenserklärung zur Umsetzung des Jugendschutzes abgegeben. Die Erklärung zur Aktion „Närrische Selbstverpflichtung im Karneval“ sowie Jugendschutztabellen und weitere Informationen zum Jugendschutz sind über den Jugendschutzbeauftragten der Kreisverwaltung, Stephan Rother, Telefon 06571/14-2220, E-Mail: Stephan.Rother@Bernkastel-Wittlich.de erhältlich. Die Abgabe der Jugendschutz-Erklärung zur „Närrische Selbstverpflichtung im Karneval“ ist bis 10. Februar möglich.