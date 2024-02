Hochsaison im Karneval Wo die Narrenfreiheit ein Ende hat - Was die Ordnungsämter an der Mosel kontrollieren

Leinen los, Bahn frei für die Karnevalisten! Die Session ist im vollen Gange – aber so ganz ohne Ernst geht sie doch nicht über die Bühne. Denn Ordnung muss sein, im Sinne der Sicherheit. In den vergangenen Jahren hat das so manchen Verein auf die Palme gebracht, Veranstaltungen fielen aus wegen der strengeren Vorschriften.