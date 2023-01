Brauchtum : Karnevalsumzüge rund um Bernkastel-Kues: Wie viele genehmigt wurden und welche Regeln gelten

Bisher sind 14 Umzüge angemeldet worden. Ob die genehmigt werden können, klärt das Ordnungsamt. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Das neue Polizei- und Ordnungsamtsgesetz hat die Vorschriften für Veranstaltungen verschärft. Auch Karnevalsumzüge sind betroffen. An der Mosel können alle Umzüge stattfinden – mit erhöhter Sicherheit.

Als das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz im vergangenen Jahr in Kraft trat, gab es heftige Debatten darüber, ob die neuen Vorschriften auch für kleine Vereine überhaupt umsetzbar sind. Das Gesetz soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Feste und Umzüge besser gesichert und auch vor Terror-Attacken geschützt sind. Den Anstoß zu diesen neuen Regelungen hatte die Loveparade 2010 in Duisburg gegeben, bei der wegen einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben kamen. Kritiker befürchteten allerdings, dass die Vorschriften schwer umsetzbar sind und dadurch manche Traditionsveranstaltungen nicht mehr durchführbar seien (der TV berichtete).

Weinfest der Mittelmosel 2022 noch ohne Umzug

Immerhin konnten die großen Feste im vergangenen Jahr stattfinden, wie etwa das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues, für das wegen der neuen gesetzlichen Bestimmungen ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt wurde und dessen Programm auch angepasst wurde.

Aber wie ist es in dieser Session mit den kleineren Karnevalsumzügen an der Mosel, die von Vereinen und Ortsgemeinden gestemmt werden, die nicht über die Ressourcen etwa der Stadt Bernkastel-Kues verfügen?

Axel Schmitt, Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, erklärt auf TV-Nachfrage, dass bisher rund 14 Umzüge angemeldet worden seien, von denen alle genehmigt werden können. „Wir haben alle Fastnachtsumzüge in diesem Jahr im Rahmen der Dauererlaubnis bedienen können“, sagt Schmitt.

Veranstalter von Fastnachtsumzügen erfüllen Vorgaben

Das sei möglich, weil alle Veranstalter auch den neuen Auflagen gerecht werden und die erwartete Zahl der Teilnehmer unter 5000 und damit unter den schärferen Anforderungen für eine Großveranstaltung liege.

„Wir haben natürlich Besonderheiten, die jetzt gelten. So müssen an allen Zufahrtsstraßen zum Umzug Hindernisse aufgebaut werden, so dass niemand dort unkontrolliert hineinfahren kann“, sagt Schmitt.

Dazu zählen Fahrzeuge oder auch große Wassercontainer, sogenannte IBCs, die 1000 Liter fassen und daher entsprechend schwer sind. An den Hauptzufahrten müssten aber bewegliche Hindernisse stehen, damit im Fall eines Rettungseinsatzes der Weg frei gemacht werden kann. Da reiche es, einen Traktor hinzustellen, was voraussetze, dass der Fahrer sich mit Zündschlüssel in der Nähe aufhalte, um das Fahrzeug gegebenenfalls wegzufahren.

„Ich habe von den Vereinen und Ortsgemeinden Rückmeldungen erhalten, dass das kein Problem darstellt. Das läuft praktisch analog zum kleinen Straßenfest“, sagt Schmitt. Außerdem müssen entsprechende Straßenschilder aufgestellt werden. Die Sicherheit der Umzüge soll aber noch weitergehend verbessert werden: „Wir sind bei allen Fastnachtsumzügen mit Mitarbeitern vom Ordnungsamt vor Ort, falls etwas zu regeln ist“, sagt Schmitt.

Sicherheitskonzept für Nachtumzüge

Zwei Umzüge würden allerdings ein Sicherheitskonzept erfordern, das in Arbeit sei: die Nachtumzüge in Bernkastel-Kues und in Graach. „Bei jedem Umzug ist jemand dabei, um nach dem Rechten zu sehen. Es geht ja vor allem darum, Rettungswege zu sichern. Außerdem ist die freiwillige Feuerwehr auch mit dabei und die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, lobt Schmitt die Veranstalter.