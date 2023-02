Karneval : Piraten übernehmen in Kinderbeuern das Ruder

Eine Augenweide: die Kammerbach-Piraten. Foto: TV/Ursula Bartz

Kinderbeuern Hoch hinaus geht es in Kinderbeuern am Rosenmontag, denn sie alle wollen auf dem Piratenschiff über der Narrenschar auf den Wellen reiten. Ob als Addams Family, Gardemädchen oder Engel: Ausgelassen feiern lässt es sich in jeder Montur!