Lieser : Mit viel Stimmung durch das Dorf

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Lieser Große Vielfalt: Mit Wagen und Fußgruppen feiern die Narren in Lieser an der Mosel Straßenkarneval. Die „Lieserer Spumbaken“ starten mit ihrem Umzug an der Turnhalle und ziehen durchs Dorf Richtung Marktplatz.