Verein : Karnevalsverein lädt zur Tagesfahrt

Wittlich-Wengerohr (red) Die Karnevalsgemeinschaft Wengerohr lädt alle Mitglieder und Freunde des Vereins zu einer Tagesfahrt am Samstag, 8. Juni, ein. Los geht es um 9 Uhr mit dem Bus am Bahnhof Wengerohr. Nach einem gemeinsamen Frühstück in Loogh in der Eifel geht es weiter nach Ediger-Eller.

