Karten werden schon knapp Sind die Karnevalisten im Kreis Bernkastel-Wittlich bereit zu feiern? – Eine Umfrage unter den Narren

Kreis Bernkastel-Wittlich · Die Karnevalisten im Kreis gehen optimistisch in die neue Session. Der Kartenvorverkauf läuft gut an, es gibt ausreichend Tänze und Vorträge. Einzig der frühe Start in die Session bringt die Narren ins Schwitzen. Wir haben uns umgehört, was wo geboten wird und für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt.

12.01.2024 , 06:26 Uhr

Eric Achtermann, Vorsitzender des Karnevalsvereins Huckebein Bernkastel-Kues, ist als Sitzungspräsident voll in seinem Element. (Archivbild) Foto: Christina Bents

Von Christina Bents

Bei den Reichsnarren in Kröv steht das Programm für die Kappensitzung, die sie am Samstag, 27. Januar, feiern, bereits. Carmen Löwen: „Die Vorbereitungen für die Session laufen, es ist noch nicht alles bis ins letzte Detail geplant, aber wir sind gut aufgestellt.“ Dazu zählt, dass es bei der Sitzung eine Mischung aus Vorträgen von Alteingesessenen und Nachwuchsrednern gibt, insgesamt werden es fünf Sprechvorträge sein. Vier Garden, eine Showtanzgruppe, ein Männerballett und die Reichssänger sind bei den verschiedenen Veranstaltungen im Einsatz. Die Kinderkappensitzung feiert ihr 50-jähriges Bestehen und eine närrische Weinprobe ist geplant.