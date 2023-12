Ausflug in die Peter Mertes KG Karriere im Keller: Diese Chancen haben junge Menschen in den Weinkellereien der Region

Der Wein der Kellerei Mertes steht weltweit in den Regalen, das Unternehmen ist mit rund 400 Beschäftigten ein großer Arbeitgeber in der Region. Für die Ausbildungsplätze vor Ort fehlen jedoch noch Bewerber. Deshalb waren junge Menschen eingeladen, bei einem Blick hinter die Kulissen Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze in einer Großkellerei kennenzulernen. Welche modernen Arbeitsplätze eine Großkellerei zu bieten hat, war für viele überraschend.