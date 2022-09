Kulinarik : Kulinarisches Erbe der Heimat: Kartoffeltage im Naturpark

Extra

Restaurant „Zum Dompropst“ in Wadern, Telefon 06871/8762,

Hofgut Dösterhof in Wadern-Altland, Telefon 06871/6369020,

Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Kell am See, Telefon 06589/91710,

Gasthaus und Metzgerei Maßem in Schillingen, Telefon 06589/1682,

Waldrestaurant Spießbratenhalle in Schillingen, Telefon 06589/618,

Landgasthof Rauland in Thalfang, Telefon 06504/318 Waldgasthaus am Schwarzenbruch in Allenbach, Telefon 06782/888,

Hotel-Restaurant Roemer in Merzig, Telefon 06861/93390,

Hotel-Restaurant Laux in Merzig-Weiler, Telefon 06869/210,

Hotel-Restaurant Maimühle in Perl, Telefon 06867/9113170,

Restaurant Maison au Lac am Stausee Losheim, Telefon 06872/993434,

Hotel-Restaurant 2tHeimat in Morbach, Telefon 06533/93950,

Restaurant Schools Kättchen in Weierweiler, Telefon 06874/1229,

Landhaus Gräfendhron in Gräfendhron, Telefon 06504/3549911,

Restaurant Meyershof in Nonnweiler-Otzenhausen, Telefon 06873/669813,

Restaurant Parkhotel Weiskirchen in Weiskirchen, Telefon 06876/9190,

Hotel-Restaurant Litermont in Nalbach, Telefon 06838/5155200,

„Backstuff“ Reinsfeld, Telefon 06503/7116,

Backmol Niederlosheim, Telefon 06872/9996272.