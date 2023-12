Neuer Standort Nicht wirtschaftlich: Kreis will mit Zentrum für Katastrophenschutz in Wittlich umziehen

Das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises ist derzeit in den ehemaligen Verwaltungsräumen des Ex-Hela-Gebäudes in Wittlich (wir berichteten). Doch das ist wohl keine Lösung auf Dauer. Nicht nur, weil der Ex-Hela künftig eine neue Nutzung bekommt, soll das Zentrum einen neuen Standort bekommen. Das zumindest empfiehlt der Kreisausschuss dem Kreistag, der in seiner nächsten Sitzung darüber abstimmen könnte.