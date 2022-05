Katastrophenschutz : Kreis investiert in Katastrophenschutz

Kreis investiert in Katastrophenschutz

Wittlich Um sich auf Starkregenlagen besser vorzubereiten, laufen vielfache Maßnahmen im Landkreis.

Wittlich/Bernkastel- Wie der Landkreis Bernkastel-Wittlich in Hinblick auf Starkregenereignisse aufgestellt ist, wollte die Fraktion „Die Linke“ im Kreistag wissen. In der jüngsten Sitzung hat die Kreisverwaltung einen umfangreichen Fragenkatalog beantwortet, den die Fraktion im April eingereicht hatte. So betrug der Etat für den Katastrophenschutz zum Beispiel im Jahr 2020 1,426 Millionen Euro für den Landkreis. Insgesamt stehen drei Vollzeitstellen für diesen Arbeitsbereich zur Verfügung. Hinzu kommen Seminare und Infoveranstaltungen, die vom Team einschließlich des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs besucht werden.