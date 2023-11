Gehansfinckeltje, Äschatje und Wooschbattä Mundart: Wie Katrin Schühlein das Kröver Platt retten will

Kröv · Oosa Sprooch gehirt vazillt! Katrin Schühlein aus Kröv setzt sich dafür ein, das Moselfränkische von Mund zu Mund mit Witz und Charme weiterzugeben. Wir haben sie gefragt, was sie am Platt so liebt, welche Worte die schönsten sind und wo die Himmelsdearische leben.

01.11.2023, 14:46 Uhr

Hier in Kröv lebt Katrin Schühlein, die Organisatorin des Mundart-Abends. Ihre Tante Gudrun Hüls-Beth hat einst die Pläne für das Haus gezeichnet. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Ein Stück Heimat. Zuhause. Klänge, Laute, Worte, die uns von Kindheit an umgeben – und uns selbst nach langer Zeit in der Ferne wieder dorthin zurückholen, wo wir herkommen. Nach Hause.