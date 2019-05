Tiere suchen ein Zuhause : Katzenbabys in Tüte ausgesetzt

Wittlich/Altrich Vier Wochen alte Tiere werden im Stadtpark gefunden und im Tierheim Altrich aufgepäppelt. Dort bereitet man sich auf eine Schwemme vor.

„Wie herzlos! Was für Menschen es doch gibt – ein Unding“, werden so manche Tierfreunde zu einem Vorfall sagen, der sich vor wenigen Tagen im Wittlicher Stadtpark ereignet hat. „Ein Unbekannter hat dort in einer Tüte fünf Katzenbabys ausgesetzt“, erklärt Rainer Kordel, Leiter des Eifeltierheims in Altrich. Die vier Wochen alten Tiere hätten Glück gehabt, sagt der Experte, da sie kurze Zeit und wohl nur wenige Stunden später von Passanten entdeckt worden seien. „Sie waren noch nicht unterkühlt. Aber später wäre es für sie happig geworden.“