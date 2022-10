Tiere betreuen : Wohliges Schnurren auf Zeit – In der Eifel gibt es eine Katzenpension

In Oberöfflingen können Katzen in einer Pension zeitweise untergebracht werden. Symbolfoto: dpa Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Oberöfflingen Elke und Martin Wössner betreiben seit 2005 eine Katzenpension in der Eifel. Was das Besondere an den Tieren ist und was sie dort erwartet, hat sie dem TV erzählt.