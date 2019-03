später lesen Einkaufserlebnis Kaufen, bummeln und schlemmen FOTO: Stadtmarketing Wittlich FOTO: Stadtmarketing Wittlich Teilen

(red) Der Frühlingsmarkt in Wittlich erwartet am Sonntag, 31. März, die Besucher mit 30 Ständen auf dem Marktplatz und dem Platz an der Lieser. Parallel dazu öffnen in Wittlich rund 100 Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein.