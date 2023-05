Ein Laden wie früher Seit 64 Jahren Kaufmann mit Leib und Seele

Genau hier will er sein. Hier fühlt er sich zu Hause. In seinem Laden im Herrenberg 44. Seit 1959 – ja, Sie haben richtig gelesen – versorgt Roland Weißgerber die Menschen in Enkirch mit Obst und Gemüse, Wein und Marmelade, Käse und Schokolade. Alles, was man eben in der Küche braucht, findet sich in seinem Geschäft, das den Duft früherer Zeiten atmet.