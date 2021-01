Schneebruch : Kein großer Rodelansturm im Hunsrück erwartet: Dennoch diverse Straßen gesperrt

Hilscheid Wieder Winterwetter am Wochenende: Wie bereiten sich die Verantwortlichen rund um den Erbeskopf vor? Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang und Vorsteherin des Zweckverbandes Erbeskopf, erwartet nach eigenen Angaben „keinen großen Ansturm von Gästen“.

Die Polizei wird auch am die Wintersportgebiete der Region im Blick haben, auch den Erbeskopf. Damit will sie nach eigenen Angaben „gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsbehörden teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen und Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen vorbeugen“. Nachdem sich bereits am vergangenen Wochenende die Situation in den Ausflugszielen entspannt hatte, setzt die Polizei auch an diesem Wochenende auf die Vernunft und Einsicht der Menschen. Nichtsdestotrotz werden die Beamten verstärkt präsent sein, gegen Falschparker vorgehen und die Nichtbeachtung der Corona-Regeln ahnden. Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsdiums Trier appelliert an die Schneebegeisterten, auch an diesem Wochenende zurückhaltend zu sein.