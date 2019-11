Müll : Keine Annahme von Problemmüll

Sehlem/Rittersdorf (red) Die ART informiert, dass die Annahme von Problemabfall am 3. Dezember im Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) Rittersdorf und am 4. Dezember im EVZ Sehlem nicht möglich sind. Grund sind dringende Reparaturarbeiten an den Schadstoffsammelcontainern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Rittersdorf ist der nächste Termin für die Anlieferung von Problemabfällen der 10. Dezember, in Sehlem der 11. Dezember.