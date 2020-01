Freizeit : Keine Aussichten auf Wintersport

Hilscheid Schlechte Nachrichten für Skifahrer: Im Wintersportzentrum am Erbeskopf wurde in den vergangenen Tagen zwar reichlich technischer Schnee produziert, aber zum Skifahren am Wochenende reicht es nicht.

Der Wind habe den Schnee teilweise verweht. Auch die zu erwartenden Plusgrade werden keine Abfahrten ermöglichen. Doch eine Hoffnung hat Klaus Hepp vom Wintersportzentrum noch: „Wenn die Temperaturen mitspielen, wird am Samstag ein bisschen Rodeln möglich sein.“ In dieser Saison lässt der erste Skitag weiter auf sich warten. Die vergangene Saison begann am 25. Januar 2019. Es gab 26 Lifttage.