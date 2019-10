Bahnverkehr : Keine Chance für den Haltepunkt Ürzig

Der Bahnhof Ürzig befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Ürzig 2022 wird in Ürzig kein Zug mehr halten. Die Deutsche Bahn bestätigt die geplante Schließung des Bahnhofs. Demnach wird es auch keine Alternativen zu einem Bahnhof geben. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden kritisieren das.

Mindestens drei Millionen Euro würde die dringend notwendige Sanierung des Ürziger Bahnhofes kosten, vor allem die Personenunterführung ist in einem schlechten Zustand und kann nach einer provisorischen Reparatur im Jahr 2016 nur noch bis 2022 betrieben werden. Aber diesen hohen Betrag will die Deutsche Bahn nicht mehr in den Bahnhof investieren.

Auf einer Gemeinderatssitzung wurde mitgeteilt, dass der Bahnhof 2022 geschlossen werden soll (der TV berichtete am 14. Oktober). Die Deutsche Bahn hat dem TV gegenüber die Argumente genannt, die für die Schließung sprechen. „Als Deutsche Bahn müssen wir alle Stationen im Blick halten und Investitionen unter anderem im Hinblick auf Fahrgastaufkommen abwägen. Die in Ürzig notwendige Investition in Höhe von insgesamt mindestens drei Millionen Euro ist was die Kosten-Nutzen-Relation angeht als fraglich anzusehen,“ heißt es in der Antwort der Deutschen Bahn.

Info Die Moselstrecke Wer den Ürziger Bahnhof besucht, erblickt ein bereits historisches Gebäude, das über 100 Jahre alt ist. Der Ürziger Bahnhof war ein Teil der Moselstrecke, die von Koblenz bis Trier und von dort bis Metz reicht und von 1874 bis 1879 erbaut wurde. Die Strecke ist 112 Kilometer lang und wurde besonders durch das Viadukt bei Pünderich bekannt, das auch als „Kanonenbahn“ bezeichnet wird. Sie diente auch militärischen Zwecken, um Kriegsmaterial von Berlin kommend schnell an die Westgrenze zu transportieren. Das zeigt sich auch am Bahnhof Ürzig, der im Historismus-Stil der Jahrhundertwende gebaut wurde. Er besteht aus einem zweigeschossigen Hauptgebäude mit Fachwerkflächen und einem frei stehenden Güterschuppen in Industriefachwerk-Bauweise.

Die Anzahl an Fahrtgästen sei demnach in den letzten Jahren zurückgegangen und liege derzeit bei zirka 25 Ein- plus 25 Aussteigern pro Tag. Hinzu komme die Einführung einer neuen Buslinie, die die Kreisstadt Wittlich direkt anfährt, womit ein Anschluss von Ürzig gewährleistet sei. Der Ersatz durch einen einfachen Haltepunkt sei auch nicht möglich, so die DB. Dieser sei, abgesehen von den nötigen Investitionskosten auch in fahrplantechnischer Hinsicht nicht umsetzbar.

Ürzigs Ortsbürgermeister Mirko Dornbach hatte diese ernüchternde Antwort schon erwartet. „Wir wollen als Ort trotzdem daran festhalten und dranbleiben, dass ein Haltepunkt eingerichtet wird. Das wollen wir schon ganz klar signalisieren“, sagt Dornbach. Es sei nachvollziehbar, dass nur wenige Berufspendler den etwas außerhalb des Ortes gelegenen Bahnhof nutzen. Aber er habe auch eine Bedeutung für den Tourismus, vor allem durch den derzeit laufenden Ausbau der L 56.

Diese Landstraße erhält nun nämlich einen Radweg, der zum Bahnhof führt. „Besonders an den Feiertagen sieht man mittlerweile einige Fahrradtouristen in diesem Bereich. Da wäre ein Haltepunkt für Radfahrer schon interessant,“ findet Dornbach.

Auch sein Amtskollege Hans-Peter Heck aus Bausendorf sieht dieses touristische Potenzial, besonders in Hinblick auf Fahrrad-Touristen: „Es wäre für die Region gut, wenn der Haltepunkt erhalten bliebe, denn wir erhalten mit dem Ausbau der L 56 einen Radweg.“ Die Gegend sei, obwohl sie entlang der B 49 das romantische Alftal biete, touristisch noch nicht optimal erschlossen.