Kreis Bernkastel-Wittlich : Keine Corona-Neuinfektion gemeldet

(cmo) Gute Nachrichten: Am Freitag, 17. Juli, wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich damit weiter auf 184. Aus der häuslichen Isolierung konnte am Freitag niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 175 beträgt. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle zählt der Landkreis somit offiziell weiterhin sieben akut an Covid-19 erkrankte Personen. Vier Patienten stammen aus der Kreisstadt Wittlich, zwei Erkrankte sind aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und ein weiterer Corona-Patient kommt aus der VG Bernkastel-Kues.