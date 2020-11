Volkstrauertag : Keine Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Wittlich

Wittlich Die Gedenkfeiern der Stadt Wittlich zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, finden in diesem Jahr wegen der anhaltenden hohen Corona-Infektionszahlen nicht statt. Sämtliche geplante Gedenkveranstaltungen auf dem Friedhof Burgstraße und in den Stadtteilen wurden abgesagt.

Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, politischer, religiöser oder rassistischer Verfolgung in Vergangenheit und Gegenwart erfolgt in aller Stille.

Als Symbol für die Ewigkeit werden die Kränze der Landesregierung, der Stadt Wittlich, der Bundeswehr und der Kriegsgräberorganisationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch den Bürgermeister sowie die Wittlicher Ortsvorsteher niedergelegt.