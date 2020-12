Kirche : Keine „Heiligabend an der Lieser“

Wittlich Die evangelische Kirchengemeinde verzichtet während des Lockdowns auf alle Gottesdienste. Das Projekt „Heiligabend an der Lieser“ ist abgesagt, auch die Kurzgottesdienste finden nicht statt. Als alternatives Angebot wird den Gemeindegliedern eine Andacht an Heiligabend für zu Hause zugesandt.

Zusätzlich gibt es an Heiligabend die „Offene Kirche“: Die Christuskirche in Wittlich ist von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr für das individuelle Gebet geöffnet, die Trinitatiskirche in Manderscheid von 16 bis 18 Uhr. Hausstände treten einzeln ein, können ein paar Minuten in der Kirche verweilen, weihnachtliche Musik hören und sich segnen zu lassen. Außerdem sind Besucher eingeladen, selbstgemachten Baumschmuck an den Christbaum zu hängen oder lange haltbare, verpackte Lebensmittel oder Drogerieartikel unter den Baum zu legen. Diese werden an die Wittlicher Tafel gespendet.