Coronkrise : Nach neuer Verordnung – Keine Kurzarbeit im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich

Wittlich/Bernkastel-Kues (red/will/cmo) Keine Kurzarbeit im Krankenhaus: Das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich hat seine mit der Mitarbeitervertretung (MAV) getroffene Vereinbarung zur Beantragung von Kurzarbeit in administrativen Klinikbereichen (Volksfreund vom 25/26. April) mit sofortiger Wirkung zurückgenommen.Das teilte die Klinik mit.

Grund sei die ab dem 29. April in Kraft getretene Landesverordnung, die vorsichtige Lockerungen der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung vorsehe und Kliniken auch die Durchführung planbarer Operationen in vertretbarem Rahmen ermögliche. Das Verbundkrankenhaus hatte vergangene Woche angekündigt, für einige Mitarbeiter aus patientenfernen, administrativen Arbeitsbereichen ab Mai Kurzarbeit zu beantragen. Dabei wollte die Klinik das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent vom Nettogehalt aufstocken. Davon seien 40 der 1450 Mitarbeiter betroffen gewesen.

„Für den Moment können wir von dieser Maßnahme wieder Abstand nehmen“, sagt Personalleiterin Jeannette Diederichs. Der Rücknahmebeschluss zur Vereinbarung sei auf einem außerordentlichen Treffen zwischen Klinikleitung und MAV am 29. April getroffen worden.

„Aufgrund der umgesetzten Maßnahmen in unserem Haus,sehen wir uns gut aufgestellt, um wieder mehr Patienten ambulant und stationär betreuen zu können", sagt Gunnar Kessler, stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik. Der Leitende Arzt der Zentralen Notaufnahme Wittlich betont zudem, dass die Unsicherheit derzeit auch Menschen von einem Arzt- und Klinikbesuch abhalte, deren Erkrankungen dringend behandlungsbedürftig seien. „Die klare Trennung der Patientenwege und die strikte Umsetzung der Hygienevorgaben in unserem Krankenhaus gewährten eine Minimierung des Ansteckungsrisikos“, so dass diesbezügliche Ängste unbegründet seien.