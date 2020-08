Corona : Keine neuen Infektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich (red) Dem Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich sind am Freitag keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen bleibt damit auf 212. Das teilt die Verwaltung mit. Die häusliche Isolierung endete am Freitag für eine Person, sodass die Zahl der Genesenen auf 201 steigt.

Am Donnerstag hatte die Kreisverwaltung ursprünglich mitgeteilt, dass an diesem Tag ein Patient aus der Quarantäne entlassen worden wäre, was die Verwaltung jedoch nach Redaktionsschluss wieder korrigierte: Es sei keiner aus der Quarantäne entlassen worden. Damit blieb die Zahl der offiziell mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten aus dem Kreis am Donnerstag bei zehn.