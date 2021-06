Finanzen : Bei den Thalfanger Finanzen ist keine Besserung in Sicht

Bleibt ein Streit- und Kritikpunkt: die Realschule plus in Thalfang, die einzige weiterführend Schule im Landkreis, die nicht in Trägerschaft des Kreises Bernkastel-Wittlich ist. Foto: Ilse Rosenschild

Horath/Thalfang Bei der Beratung zum Haushalt 2021 kritisieren die Fraktionen im VG-Rat der Hochwald-Kommune die mangelnde Unterstützung durch den Kreis bei der Sanierung der Realschule plus.

Ein hoher Schuldenstand, der kaum Raum gibt für Investitionen – das zeigt der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf für das Jahr 2021. Zwar haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung diesen bei drei Enthaltungen verabschiedet. Aber nur „mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge“, wie es gleich mehrere Redner ausdrücken. Insgesamt sind für Investitionen eine Summe von 1,8 Millionen Euro eingestellt. Doch verteilen sich diese meist auf Pflichtaufgaben wie den Brandschutz in Höhe von 476 550 Euro. Der dickste Posten umfasst die Sanierung des Erholungs- und Gesundheitszentrums für 828 000 Euro, die allerdings mit Bundesmittel zu 90 Prozent gefördert werden und die VG so lediglich 82 800 Euro tragen muss. Für die Sanierung der Thalfanger Schulturnhalle sind 252 600 Euro eingestellt, für die ebenfalls eine Förderung in Höhe von 188 500 Euro beantragt worden ist.