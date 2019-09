Feste und Feten : Keine Sonderfahrten beim Straßenfest in Lieser

Lieser (red) Das traditionelle Wein- Straßenfest in Lieser findet vom 6. bis 8. September bereits zum 33. Mal statt. An insgesamt 18 Wein- und Speisenständen „Rund um den Marktplatz“ können kulinarische und regionale Spezialitäten und erlesene Weine verkostet werden.

Außerdem wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf verschiedenen Bühnen und in den Straßen geboten. Höhepunkt ist sicherlich das Höhenbrillantfeuerwerk am Samstag um 22 Uhr. Die Eröffnung des Festes mit den Wohnhoheiten und zahlreichen Gästen findet am Freitag um 19 Uhr statt. Der Erste Beigeordnete von Lieser, Markus Knop, weist darauf hin, dass keine Sonderbusse am späten Abend fahren werden (der TV berichtete mehrfach): „Ab dem September gelten neue Bus- Fahrpläne. Diese Änderungen bedeuten für Lieser leider keine Verbesserung des Angebotes im Linienverkehr. Im Gegenteil: Aufgrund dieser Änderungen können in diesem Jahr leider keine Sonderfahrten angeboten werden.“