Bernkastel-Wittlich Amstarzt Dr. Hans-Christoph Schlichting hat im Kreisausschuss die aktuelle Lage zur Corona-Pandemie im Kreis Bernkastel-Wittlich erläutert.

() Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen waren erneut Thema in der Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Amstarzt Dr. Hans-Christoph Schlichting hat den Mitgliedern die derzeitige Situation erläutert, zudem gab es Anfragen der Linken und der AfD.

Die Lage: Es seien bisher keine Infektionsherde in Altenheimen oder Krankenhäusern im Kreis auszumachen, berichtete Schlichting. Mit Stand von Dienstag sind im Kreis acht Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, so wenige wie seit langem nicht mehr. Das teilte die Verwaltung mit. Es wurden keine weiteren neuen Covid-19-Fälle gemeldet und fünf Menschen aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich auf 165. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit kein Covid-19-Patient aus dem Kreis versorgt.

Die nächste Sitzung des Kreistags ist am Montag, 22. Juni, um 14.30 Uhr. Da wegen der derzeit geltenden Abstansregeln nicht alle Mitglieder im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, wo der Kreistag üblicherweise tagt, Platz finden würden, wurde ein neuer Ort gesucht: Der Kreistag tagt in der Morbacher Baldenauhalle.

Die Anfragen: Die Anfrage der Linken hatte die Situation des Wittlicher Unternehmens Simon-Fleisch zum Thema. Vor allem fragte Melanie Wery-Sims, Vertreterin der Partei im Ausschuss, nach Quarantäneverpflichtungen, Kontrollen und der Wohnsituation der Mitarbeiter des Unternehmens. Schlichting sagte zum Thema Simon-Fleisch, dass nach dem positiven Tests eines Mitarbeiters, der nach einem Urlaub aus seiner Heimat zurückgekehrt war und in Quarantäne ist, relativ großzügig getestet worden sei. Alleine am Montag seinem her als 20 Menschen getestet worden. Die Ergebnisse waren alle negativ, wie die Verwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte. „Heute ist die Mitteilung des Landesuntersuchungsamts eingegangen, dass alle 25 im Zusammenhang mit dem Auftreten eines Covid-19-Falls in der Belegschaft des Schlachthofs Simon durchgeführten Tests negativ ausgefallen sind“, hieß es.