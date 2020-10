Entscheidung wird vertagt : Vorerst keine Windräder für Burgen

Burgen/Piesport Auch nach erneuter Diskussionen konnte die Ortsgemeinde die formalen Hürden nicht nehmen. Das Thema wurde vertagt.

Einen ökologischen und finanziellen Nutzen für die Ortsgemeinde Burgen und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues – das könnten die geplanten Windräder bringen. Doch so einfach ist es nicht. In der Gemeinde Burgen setzt sich Ortsbürgermeister Reinhard Grasnick schon länger dafür ein, dass der Flächennutzungsplan (FNP) geändert wird, um so dort Windenergieanlagen aufstellen zu können. Das sei so allerdings nicht möglich, da die Flächen im Bereich der „Historischen Kulturlandschaft“ liegen, sagte Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, auf der jüngsten Ratssitzung in Pies­port. Es sei eine klare Vorgabe, dass „jegliche Nutzung für Windenergie in diesen Bereichen ausgeschlossen ist“. Um der Gemeinde Burgen die Nutzung von Windenergieanlagen zu ermöglichen, müsse ein neues Konzept für die Windenergie im Flächennutzungsplan erstellt werden. Aus diesem Grund war der Beschlussvorlage zu entnehmen, dass der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ablehnen wird.