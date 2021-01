Feuerwehr : Kellerbrand in Hetzerather Einfamilienhaus

Kellerbrand in Hetzerather Einfamilienhaus

In Hetzerath hat am Mittwoch um 14.35 Uhr der Keller eines Einfamilienhauses der Bahnhofstraße gebrannt. Verletzt wurde niemand.

In Folge des Brandes entstand eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Die Feuerwehren Hetzerath, Rivenich und Sehlem konnten mit rund 30 Einsatzkräften den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittlungen ergaben laut Feuerwehr, dass das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage im Keller ausgelöst wurde. Es sei kein Schaden am Gebäude entstanden.