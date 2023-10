Veranstaltung Stimmungsvolles Kellerfest im Klausenhofkeller mit Rieslingen von Piesports Winzern

Nicht nur die alten Römer wussten sich zu vergnügen. Am Wochenende wurde auch im Weinort Piesport drei Tage lang im historischen Klausenhofkeller am Ausonius­ufer kräftig gefeiert. Höhepunkt des Fest­programms war eine ausgelassene Weinprobe am Samstagabend, die rund 150 Weinfreunde anlockte – Einheimische wie auch Gäste von außerhalb. In einem bunten Mix aus Rieslingweinprobe und Unterhaltung mit Musik wurden 14 verschiedene Rieslinge von Piesporter Winzern präsentiert. Weinkönigin Dorothe kommentierte gemeinsam mit Aloys Leyendecker die Tropfen aus Piesport. Auch Ortsbürgermeister Stefan Schmitt sowie die Sängerinnen und Sänger der Winzertanzgruppe sorgten für einen kurzweiligen Abend und gute Laune bei den Gästen.