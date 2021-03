Streifzug : Streifzüge: Ein Berg, der mehr ist als er scheint

Info

Der Keltenstamm, der in der heutigen Region Trier lebte, wird in der Wissenschaft als Treverer bezeichnet. Fachleute glauben, dass die Kultur etwa 750 vor Christus entstand. Ob das Volk zu dieser Zeit erst in die Gegend einwanderte oder schon länger dort siedelte, ist nicht bekannt.

Bis zum Eroberungszug des römischen Konsuls und späteren Kaisers blieb das Land in Hand der Kelten. Danach allerdings kam es zu Kämpfen und später auch Aufständen, bei denen die Treverer schließlich unterlagen. Weil die Geschichte aber von den Siegern geschrieben wird, gerieten Bauten und Kultur der Kelten in Vergessenheit.

Auch in der heimischen Archäologie gibt es keinen Fokus auf diesen Teil der Historie. Die Spuren dieser Zivilisation sind allerdings noch immer in der Region zu entdecken.

Burgen und Siedlungen gab es nicht nur bei Dreis, sondern etwa auch in der Nähe von Spangdahlem, Gransdorf, im Kailtal, in Binsfeld und Pickließem. In der Eifel, so scheint es, schlummert also noch so manches Geheimnis.

Quelle: „Spangdahlem historisch erleben – Die Kelten“ von Günter Leers