Fest : Feiern wie die alten Römer

Piesport (red) Beim Kelterfest in Piesport verwandelt sich die Uferpromenade von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, in eine „Via Vinorum“ (Weinstraße) auf der moselländische Spezialitäten und Weine aus den Piesporter Lagen angeboten werden.

Die Eröffnung ist um 17 Uhr. Die Riesling-Weinprobe im Klausenhofkeller beginnt um 18 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info Piesport erhältlich. Am Samstag und Sonntag wird jeweils ab 10.30 Uhr eine Wein-Erlebnis-Tour angeboten. Treffpunkt ist an der Pfarrkirche. Die Teilnahmegebühr kostet drei Euro. Am Samstag ab 16.30 Uhr ist der Einzug der Keltersklaven zu sehen. Der römische Festumzug am Sonntag mit anschließender römischer Traubenkelterung startet um 15 Uhr. Eine Mosel-Erlebnis-Tour mit dem römischen Weinschiff wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr angeboten. An allen Tagen gibt es Live-Musik rund um die Stände. Foto: Tourist-Info Piesport