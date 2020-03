Komunales : Landrat: „Eine Unverschämtheit“

Wittlich Melanie Wery-Sims von den Linken fordert, Brigitte Hoffmann (AfD) im Kreisausschuss zwischen CDU und FDP zu setzen. Das führte zu einer lebhaften Diskussion in der Sitzung des Gremiums.

Es war just nach den Wahlen in Thüringen, als ein FDP-Kandidat mit zwei AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, dass Melanie Wery-Sims von den Linken und Kreitagsmitglied öffentlich eine Änderung der Sitzordnung im Kreisausschuss forderte (TV vom 13. Februar 2020). Aus ihrer Sicht müsse ihre Kollegin Brigitte Hoffmann (AfD), neben der sie seit vielen Monaten sitzt, umgesetzt werden - und zwar zwischen CDU und FDP - als klares Signal der Distanz ihrer Partei gegen die AfD. In der Kreisausschusssitzung am Montagnachmittag stand das Thema auf der Tagesordnung - sollen nun die Stühle in Zukunft gerückt werden oder nicht? Darüber gab es sehr unterschiedliche und emotionale Sichtweisen.