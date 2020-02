Wirtschaft : Reaktionen auf Wittlichs Nein zu mehr Fast-Food

KFC Gründer Harland David Sanders (1890 bis 1980), der bis heute die Reklame des Unternehmens ziert, würde das Lächeln wohl vergehen, wenn er die Entscheidung des Wittlicher Stadtrates noch erleben könnte. Foto: dpa/Oliver Berg

Wittlich Viele Volksfreund-Leser sind mit der Entscheidung des Stadtrates gegen ein Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant nicht einverstanden.

Der Wittlicher Stadtrat hat sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung mehrheitlich gegen die Ansiedelung eines weiteren Fast-Food-Restaurants entschieden (der Volksfreund berichtete). Er lehnte den Verkauf eines städtischen Grundstücks an einen Franchise-Nehmer der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ab. Das Unternehmen wollte auf einem Grundstück in der Justus-Liebig-Straße nahe der A 1 und McDonalds eine KFC-Filiale eröffnen. Doch daraus wurde nichts. Anlässlich der Volksfreund-Berichterstattung zu Wittlichs Nein gegenüber einer KFC-Filiale füllen sich in den sozialen Netzwerken nun die Kommentarspalten. Und manch einer würde die große Zahl an Leserbeiträgen dazu bereits als einen kleinen Shitstorm, ein lawinenartiges Auftreten negativer Kritik, bezeichnen. Die Volksfreund-Redaktion hat mal genau nachgeschaut, was die Leser in den Kommentarspalten zur KFC-Berichterstattung und dem Nein des Wittlicher Stadtrates zu einem weiteren Fast-Food-Restaurant sagen:

„Unser lieber Stadtrat, wie kann man sich so eine Chance entgehen lassen? In meinen Augen kleingeistig und hinterwäldlerisch. Solche Konzerne machen sich im Vorfeld viele Gedanken und erkennen Potenzial“, schreibt Leser Richard Kaut und bekommt in der Kommentarspalte Antwort von Gudrun Lange-Locher: „Welche Chance lässt sich Wittlich denn entgehen? Noch ein Fastfood-Tempel mehr, und der zieht die Leute nach Wittlich? Ja, wahrscheinlich, aber nur, um dort zu essen. Und dann sind sie wieder weg.“ Wäre das denn so schlimm, muss man da fragen. Ein weiterer Leser erklärt: „Es war ja nicht der ganze Stadtrat, der so entschieden hat. Drei Parteien waren eindeutig dafür.“ Indem er die Entscheidung des Gremiums infrage stellt, kommt ein Leser zudem auf ein Projekt zu sprechen, das der Stadtrat hingegen mehrheitlich befürwortet: „Aber ein großes Hotel ist in Wittlich wichtig? Wittlich ist doch nur ein Durchgangsort für Besucher und kein Touristenmagnet. Versteh einer die Entscheidung des Stadtrates?“

Eine Leserin meint: „Es ist immer wieder erstaunlich. Hat die Gastronomie Angst vor Konkurrenz? Was ist mit gleichen Rechten? Keine Stadt fragt jemals die ansässigen Friseursalons, ob irgendeine Kette den 199. Salon nebenan eröffnen darf. Da muss man mit Qualität und Service halt eben punkten. Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Ein besonders erboster Leser schreibt: „Es ist eine absolute Frechheit, was dort wieder entschieden wurde. Hoffentlich bekommen die mal die Quittung.“ Daneben kommentiert Leser Frank Junk: „Ja nicht an die Menschen denken, aber an den Profit der Gastronomen“, und meint damit wohl, dass der Stadtrat mit seiner Entscheidung womöglich die Interessen vieler Bürger missachtet haben könnte. Neben einigen wüsten Beschimpfungen in Richtung des Stadtrates, die unter die Gürtellinie gehen, finden sich vor allem zahlreiche kurze Ausrufe und Ausdrücke des Bedauerns: „Oh Nein“, „Oh je“, „Schade“, „Awwwww“, „Wie schade“, „Das ist typisch Wittlich“ oder „Ja, Wittlich ist und bleibt dumm“. Ein Leser fragt sogar: „Ämmmm, dürfen die das?“ Mit Sicherheit darf der Stadtrat einem Grundstücksverkauf nicht zustimmen. Ja, die dürfen das!

Und neben zahlreichen Ausdrücken des Bedauerns, die oftmals von weinenden und wütend dreinblickenden Emoticons geziert werden, findet die Entscheidung des Stadtrates bei einigen Lesern doch Zustimmung: „Sehr gut!!!!“, schreibt wohl eine erklärte Fast-Food-Gegnerin, „es gibt genug schlechte Küche in Wittlich. Und das Hühnchen-Fleisch, wo kommt das wohl her?“ Leser Stefan Thoma kommentiert dieses Statement mit einem Spritzer Ironie: „Demnach ist Ihre Forderung, dort ein gehobenes Restaurant mit eigener Hühnerzüchtung zu bauen?“ Doch die Leserin wünscht sich dort, wie sie ihn wissen lässt, eher ein vegetarisches Restaurant.

Leser Stefan Stadtfeld begrüßt das Nein des Stadtrates zu einem KFC ebenfalls. „Gut, braucht keiner...“, meint er. Eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten: „Das ist doch Geschmackssache“, sagt Stephi Badelt. Eine andere Leserin stellt sich auf die Seite von Herrn Stadtfeld und schreibt, „Nein, das ist eine Frage der Esskultur.“

Andrea Follmann kommentiert: „Gut so, weil wir nicht noch mehr total ungesunde Nahrung und megamüllverursachende Fastfoodketten brauchen.“ Ein anderer Leser hält dagegen und schreibt: „Es macht auch einen Unterschied, ob die Filiale jetzt in Wittlich oder anderenorts ein paar Kilometer weiter eröffnet wird.“ Marion Schoenfeld-Schilz scheint die Entscheidung des Rates ebenfalls zu begrüßen: „Eine Prekariats-Fressbude weniger, na und“, schreibt sie. Leser Richard Kaut antwortet ihr: „Echt jetzt? Grundlegend ist es mir egal, welche Schicht (häufig auch schuldlos) irgendwo essen geht. Hier geht es aber um Wittlich, dessen Angebote und Infrastruktur. Persönliche Einstellungen sind da echt unangebracht und vom Stadtrat erwarte ich Weitsicht!“ Gudrun Lange-Locher kommentiert die Aussage eines Stadtratsmitgliedes, ein KFC wäre für Wittlich ein Alleinstellungsmerkmal, mit den Worten: „Super! Schon traurig, wenn eine Fastfood-Kette der Magnet für Wittlich sein soll. Hat die Stadt sonst nichts zu bieten? Vielleicht würden die Besucher ja nach einem leckeren fettreichen Essen im neuen Cityhotel übernachten.“ Aber letztendlich bliebe es ja jedem selber überlassen, was und wo er essen möchte. Leser Stefan Thoma antwortet darauf: „Spricht das jetzt gegen einen KFC? Das erweitert doch nur das Angebot. Primär wäre der ja zusammen mit dem McDonalds in direkter Nähe zur Autobahnanschlussstelle interessant als Raststätte für den Durchgangsverkehr und würde vor allem Geld in die kommunalen Kassen spülen, aus denen man das Schwimmbad und andere Kulturstätten bezahlen kann.“

Volksfreund-Leserin Susannek Kontogeorgis fragt sich bezüglich der Entscheidung des Rates: „Warum wird sowas nicht mal von Bürgern entschieden? Das ist echt schade!“ Stefan Thoma erklärt ihr: „Naja, der Stadtrat sind Bürger, die das ehrenamtlich machen.“