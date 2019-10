Konzert : Reise in die Welt der Musicals

Kerstin Bauer. Foto: TV/Jenkins Photography

Trier/Hetzerath (red) Die Sängerin Kerstin Bauer aus Hetzerath ist am Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr mit ihrem neuen Soloprogramm „Einmal Broadway und zurück!“ im Café Balduin in Trier zu Gast. Die Sopranistin entführt die Zuschauer zu einer Reise in die Welt der Broadway-Musicals und präsentiert Welterfolge von Leonard Bernstein, Cole Porter, George Gershwin, Andrew Lloyd Webber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Piano begleitet sie Manfred Ambrosius. Bauer absolvierte ihre Ausbildung an der Manhattan School of Music in New York und ist neben ihrer Tätigkeit als Opern- und Konzertsängerin auch Solistin bei den Konzertprojekten „Christmas Moments“ oder „Pop meets Classic“ mit Frank Rohles. Der Eintritt kostet 19,50 Euro.

Karten sind per E-Mail unter events@cafe-balduin.de erhältlich.