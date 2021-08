Porträt : USA-Korrespondentin der ARD ist auf Heimaturlaub in Wittlich

Auf Heimaturlaub in Wittlich: Kerstin Klein ist USA-Korrespondentin der ARD. Foto: Kerstin Klein/Privat

Wittlich/Washington Den Großteil dessen, was wir über die Welt wissen, erfahren wir aus den Medien: Als Korrespondentin der ARD aus den USA berichtet die gebürtige Wittlicherin Kerstin Klein. Auf Heimaturlaub besucht sie auch die TV-Lokalredaktion Wittlich.

Kaum ein Thema beschäftigte die Medien in jüngster Vergangenheit so sehr wie die Präsidentschaftswahl in den USA. Der Krimi um den Wahlausgang und damit einhergehende Ereignisse wie die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger Trumps ließen viele Zeitungsleser wie auch Fernsehzuschauer mit zittern. Aus Washington und darüber, was sich in den Vereinigten Staaten ereignet, berichtet für die ARD seit dem Jahreswechsel auch eine gebürtige Wittlicherin: Kerstin Klein (42) wechselte als Mitarbeiterin des NDR zum 1. Januar ins ARD nach Washington D.C. und trat dort als ARD-Fernsehkorrespondentin die Nachfolge von Claudia Buckenmaier an, die jetzt Studioleiterin ist. Mit ihrem Mann und beiden Kindern ist die USA-Korrespondentin derzeit aus der großen, weiten Welt zurück in ihre Heimat gekommen. Derzeit ist sie auf Heimaturlaub zurück in Wittlich, wo sie 1978 das Licht der Welt erblickte. Dabei ist sie nicht nur in der Säubrennerstadt, sondern auch gerne an der Mosel unterwegs: „Mit meiner Familie war ich auch in der Eisdiele in Kues, die ich schon mit meinen Großeltern besucht hatte.“

Beim Besuch ihrer Eltern, die mittlerweile „ein paar Meter weiter in der Eifel wohnen“, wie auch in Wittlich fühle sie sich direkt wieder wohl, sagt Klein beim Gespräch in der Lokalredaktion unserer Zeitung, wo dereinst auch ihre journalistische Laufbahn begonnen hatte. Vor rund 25 Jahren und noch vor ihrem Abitur war Klein als freie Mitarbeiterin für den Trierischen Volksfreund tätig. Klein: „An der Tatsache, dass die Kollegen von damals jetzt im Ruhestand sind, kann ich ablesen, dass das schon eine ganze Weile her ist.“ Wieder zurück in ihrer Heimatstadt erinnert sie sich an Sommer im Wittlicher Freibad: „Da habe ich in meiner Jugend viel Zeit verbracht. Ich bin ja generell ein Fan großer Schwimmbäder mit vielen Bahnen“, erklärt Klein als ehemalige Schwimmerin des PSV Wengerohr zum aktuellen Politikum und wohl auch größten Thema in der Säubrennerstadt, der Sanierung des Vitelliusbads.

Als USA-Korrespondentin der ARD berichtet sie allerdings nicht mehr über lokale, sondern nationale sowie internationale Themen: „Aber schon damals als 18-jährige Mitarbeiterin der Zeitung in Wittlich hatte ich das Gefühl, ernst genommen zu werden.“ Doch zum Studium zog es die Abiturientin des Cusanus-Gymnasiums vom Land weg in die Großstadt nach Mainz. „Schon zur Schulzeit wusste ich, dass ich Journalistin werden möchte.“ Bereits in jungen Jahren und während des Politik-Studiums in Mainz und Arlington (Virginia/USA) habe „sie viel ausprobiert“, diverse Praktika bei Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern gemacht. Ihr Volontariat absolvierte Klein beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie eine steile Karriere bis zur Redaktionsleiterin hinlegte. Während ihrer journalistischen Arbeit beim NDR übernahm sie, wenn es sich anbot, Vertretungen in Auslandstudios des Senders. So kam die Wittlicherin bereits mehrere Male ins ARD-Studio nach Washington D.C.. Bei ihrem Einsatz 2019 erschütterte ein schwerer Anschlag das Land: Ein 21-jähriger Rechtsextremist erschoss in einem Supermarkt in Texas 22 Menschen und verletzte weitere. „Damals haben wir in der Tag- und Nachtschicht rund um die Uhr berichtet“, erinnert sich Klein. Während ihrer Studiovertretungen im Ausland bewies die Wittlicherin, dass sie es kann, sonst hätte die ARD sie zum Jahresbeginn nicht als USA-Korrespondentin nach Washington berufen. Ein großer Karrieresprung. „Da gehört auch viel Glück dazu, weil es auch viele andere können“, sagt die Journalistin, die mit ihrem Ehemann und beiden Kindern zum Jahreswechsel von Hamburg, wo sie für den NDR tätig war, in die USA gezogen ist. „Ich war schon zur Wahl im Oktober und November dort.“ Doch die Zeit, erst mal anzukommen und sich langsam in die neue Welt einzugewöhnen, war ihr nicht vergönnt. Schon in den Tagen ihres Umzugs ging es in Washington D.C. turbulent zu: Anhänger Trumps, der als Verlierer die Wahlergebnisse anzweifelte, setzten zum Sturm aufs Kapitol in Washington an. „Das fühlte sich teilweise an wie ein Blindflug“, erinnert sich die Korrespondentin, die während sich die Ereignisse in den USA und Washington überschlugen, quasi im „Vollmodus“ arbeitete. Im Studio produzierte sie Stücke für die Tagesschau und Tagesthemen. In Live-Schaltungen berichtete sie aktuell für das Erste, Phoenix und andere Sender der ARD aus Washington – wie auch heute noch, nur dass sich die Situation dort nach der Wahl beruhigt habe, wie Klein erklärt. „Das war schon krass. Es gab keine Zeit sich vorzubereiten. Normalerweise kenne ich vor einer Live-Schalte die Fragen.“ Doch beim Sturm aufs Kapitol hätten sich die Ereignisse förmlich überschlagen, sei vieles schwer einschätzbar gewesen, sagt Klein.

Wenn auch das Land nach der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten immer noch gespalten sei, wie Klein erklärt, sei die „Temperatur doch etwas runter gekommen“ Nach der Präsidentschaftswahl und Beiträgen zu Corona und Impfungen hat Klein in diesem „irre faszinierenden“ Land nun auch mal Zeit, sich in der Tiefe mit anderen Themen zu beschäftigen. In den letzten Wochen ist so ihr erster Langfilm entstanden, in dem sie sich mit den Auswirkungen des Klimawandels wie dem Wassermangel in den USA auseinandersetzt. Dieses längere Format biete nicht nur die Möglichkeit, inhaltlich etwas zu erzählen, sondern auch „mal schöne Bilder wie aus Drohnenflügen stehen zu lassen“, sagt die Fernsehkorrespondentin. Von der Landschaft ihres neuen Heimatlandes, die an vielen Stellen noch unberührt sei und Abwechslung biete, sei sie fasziniert.

In ihrem neuen Film, der am Samstag, 21. August, um 16.30 Uhr im Programm „Das Erste“ zu sehen ist, geht es Klein also nicht nur um „den Kampf ums Wasser“, der in den USA bereits Wirklichkeit sei „und den schon mein Erdkundelehrer vom Cusanus-Gymnasium hat kommen sehen“. Neben diesem harten Thema möchte sie in ihrem Film auch etwas von der Schönheit der Drehorte wie der Apalachicola Bay im Golf von Mexiko, wo Klein mit den Austernfischern im Gespräch war, transportieren. Ihr erster Langfilm, den die Korrespondentin in den USA gedreht hat, wird somit nicht nur informativ, sondern auch faszinierende Landschaftsbilder zeigen.

Kerstin Klein vor dem Weißen Haus in Washington. Für die ARD berichtet sie aus den USA. Foto: Kerstin Klein/Privat