Personalie : Neue Leitung im Kulturzentrum Belginum

Morbach-Wederath Kerstin Thommes (Foto: Archiv) übernimmt den Aufbau und die Leitung des neuen Kulturzentrums Archäologiepark Belginum. Das teilt Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal mit. Die Marketing- und Kommunikationswirtin war bereits mehr als zehn Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit sowie im Stadt- und Veranstaltungsmarketing tätig.

Dabei soll das bisherige Angebot keinesfalls ersetzt, sondern ergänzt werden. Das zukünftige Kulturzentrum soll mit der Bereitstellung kultureller Infrastruktur das kulturelle Leben in der Gemeinde Morbach fördern. In diesem Rahmen sollen neue Konzepte zur Kultur- und Bildungslandschaft initiiert werden.„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen“, sagt Kerstin Thommes. „Dabei sind starke Partner und eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen für den Erfolg unerlässlich.“ „Das bestehende Netzwerk mit Partnern wie der Universität Trier, dem Rheinischen Landesmuseum und vielen weiteren ist wertvoll und soll ausgebaut werden.“ Mit der wissenschaftlichen Leitung der Universität Trier sowie einer archäologischen Fachkraft vor Ort sollen zudem der Archäologiepark gestärkt werden.