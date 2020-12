Landmarke : Weihnachtsleuchten auf der Burg

Bernkastel-Kues (red) Die Burgruine Landshut wird an diesem Samstagabend in ein neues, weihnachtliches Licht getaucht. Im Rahmen der Planungen zur Illumination der Stadt in der Weihnachtszeit ist die Idee eines Kerzenscheins für die Burg entstanden.

Die eigentliche Kerze bildet der Turm – die flackernde Flamme ist mit einer Extrakonstruktion oben aufgesetzt worden. Während der Turm 50 Meter hoch ist, misst die Flamme noch weitere fünf Meter.

„Es dürfte nicht die kleinste Kerze hier im Umkreis sein“, vermutet Stadtbürgermeister Wolfgang Port.

Zuletzt sei er immer wieder auf den fehlenden Stern angesprochen worden: „Wir wollten mit der Kerze die Einwohner unserer Stadt überraschen. Aufgrund der Konstruktion für die Flamme ist die Illumination erst jetzt zustande gekommen“, erklärt Port.

Neben der Kerze soll in Zukunft aber auch wieder der Stern mit integriert werden. In diesem etwas anderen Jahr ist es jetzt die Kerze.