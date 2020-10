Kind in Heidenburg verletzt : Hubschrauber setzt Kabeltrommel in Bewegung

Heidenburg Unfallkette in Heidenburg: Wegen eines verletzten Kindes ist in der Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Hubschrauber gelandet. Durch seine Rotoren entstand ein weiterer Unfall.

Und so schildert es die Polizei: Bei einem Unfall auf einem Privatgrundstück in Heidenburg hat sich am Samstagabend, 24. Oktober, ein Kind „leichte Verletzungen an den Extremitäten“ zugezogen. Zu diesem Unfall können die Morbacher Beamten keine weitere Infos geben. Denn sie wissen nicht mehr. Man sei erst zum Folgeunfall mit dem Rettungshubschrauber gerufen worden, sagt eine Polizeisprecherin. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt der Luxemburger Air Rescue 3 sei das Kind mit einem Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus gebracht worden. Während des Helikopter-Einsatzes hat sich – wie die Polizei weiter mitteilte – durch den starken Wind der Rotoren eine Trommel mit Erdkabel gelöst und in Bewegung gesetzt. Sie sei über die Straße gerollt und mit einem auf dem Nachbargrundstück parkenden Auto kollidiert.