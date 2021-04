Kirche : Mitmach-Aktion in der Markuskirche

Wittlich Der kfd-Frauentag, am Samstag, 17. April, steht in diesem Jahr unter dem Leitthema Zuversicht und wird wegen der aktuellen Situation auf unterschiedliche Weise in den einzelnen Ortsgruppen stattfinden.

