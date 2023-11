ZDF zeichnet Menschen mit Zivilcourage aus „Mir war nur wichtig, das Kind zu beschützen“: Wintricherin für Fernsehpreis nominiert

Nein, sie steht nicht gerne im Rampenlicht. Das ist Emma Ballmann schnell anzusehen. Die junge Frau wirkt eigentlich schüchtern – und trägt doch viel Stärke in sich. Das hat sie vor allem an dem Tag bewiesen, an dem sie ein elfjähriges Mädchen in Wittlich davor bewahrt hat, Opfer einer Straftat zu werden. Deshalb gehört sie nun zu acht Menschen aus ganz Deutschland, die in die engere Auswahl für den Preis der Sendung „Aktenzeichen XY“ des ZDF kommen (siehe Info).