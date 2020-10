Zwei Unfälle in Folge : Kind in Heidenburg verletzt – Weiterer Unfall bei Anflug des Rettungshubschraubers

Kind in Heidenburg verletzt – Weiterer Unfall bei Anflug des Rettungshubschraubers

Zwei Unfälle in Folge

Heidenburg Unfallkette in Heidenburg: Wegen eines verletzten Kindes ist in der Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Hubschrauber gelandet. Durch seine Rotoren entstand ein weiterer Unfall.

Bei einem Unfall auf einem Privatgrundstück in Heidenburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich) hat sich laut Polizei am Samstagabend, 24. Oktober, ein Kind leichte Verletzungen an den Extremitäten zugezogen. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.