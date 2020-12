Weihnachten : Kinder basteln Sterne für Senioren

Salmtal/Sehlem (red) „Einen Stern der Hoffnung für jedes Fenster“ – unter diesem Motto haben die Kinder der Grundschule Sehlem in den vergangenen Wochen zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und mit Unterstützung des Fördervereins individuelle, farbenfrohe Sterne für das Seniorenhaus „Zur Buche“ in Salmtal gebastelt.

Die Kinder wollen hiermit in diesen für alle schwierigen Zeiten, den älteren Menschen zeigen, dass an sie gedacht wird. Stellvertretend für die Schulgemeinschaft haben Naomi, David und Kasimir zusammen mit Schulleiterin Anne Spang und Angela Schmitt vom Förderverein, 91 Sterne mit persönlichen Grüßen an die Leiterin Elke Schneider übergeben. Foto: Tobias Marenberg