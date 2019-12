Natur : Kinder bauen Vogel-Nistkästen

Wittlich (red) Der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich bietet in Zusammenarbeit mit dem Eifelverein, Ortsgruppe Wittlich-Land, unter dem Motto „Wir geben Vögeln eine Heimat“ ein Nistkästen bauen für Kinder an.

Unter Anleitung werden zehn Nistkästen aus Holz gebaut. Zum Abschluss der Arbeiten werden die Vornamen der Kinder auf den Nistkästen eingebrannt, damit jeder sein Werk später wiederfinden kann. Im Frühling werden die Kästen gemeinsam mit den Kindern im Wald aufgehangen. Der Workshop findet am Freitag, 10. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr im Werkraum in der Realschule plus, Kurfürstenstraße 12, in Wittlich statt. Teilnehmen können Kinder von zehn bis 14 Jahren. Die Materialkosten für die Nistkästen betragen zehn Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 06571/2110 oder per E-Mail an dksb-wittlich.de